O Vila Nova foi superado pelo Guarani na tarde desta sexta-feira (7) e adiou a conquista da classificação à fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time colorado perdeu por 3 a 2 no estádio Alberto Victolo, em Tanabi-SP, cidade-sede do Grupo 2 da Copinha.

Os gols da partida foram marcados por Renan, Caio e Alê, que abriram 3 a 0 para a equipe campineira. O atacante Guilherme Pires, duas vezes, descontou ao longo da etapa final, em que o Tigre jogou com um a menos, após expulsão do lateral Emerson nos acréscimos do 1º tempo.

Com o resultado, o Vila Nova segue com três pontos, mas deixa a faixa de classificação e termina a 2ª rodada na 3ª posição. O Guarani é o 2º e o Tanabi é o líder, ambos com 4 pontos. Sem pontuar, o Aquidauanense/MS é o lanterna da chave e está eliminado.

A rodada final da fase de grupos da Copinha para o Vila Nova será disputada na segunda-feira (10). O time colorado encara o Tanabi em confronto direto pela classificação. Quem vencer, avança de fase. Um empate também classifica a equipe goiana, desde que o Guarani não pontue diante do eliminado Aquidauanense/MS - os times se enfrentam no outro jogo da chave, no mesmo dia, a partir das 13 horas.

PRIMEIRA ETAPA

O Vila Nova começou melhor o jogo em Tanabi, mas não conseguiu criar chances de gol mesmo atuando mais no campo de ataque e tendo maior volume de posse de bola. O time colorado priorizou jogadas pelas laterais, mas não forçou defesas para o goleiro do Guarani, Lucas Cardoso.

A partir dos 15 minutos do 1º tempo, o Guarani equilibrou a partida. Por meio de jogadas em velocidade, em especial pelo lado direito de ataque, a equipe bugrina começou a chegar mais no campo ofensivo e não demorou muito para abrir o placar. Depois de cruzamento de Biel, aos 22 minutos, o volante Caio entrou, livre, entre a defesa colorada, e marcou após cabeceio.

No final da primeira etapa, o prejuízo ficou ainda maior para o Vila Nova. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o lateral esquerdo Emerson parou o meia Wemerson com falta e recebeu o segundo amarelo, por consequência o vermelho e deixou o Tigre com um a menos.

SEGUNDO TEMPO

A tendência de um jogo dominado pelo Guarani, por causa da expulsão de Emerson, se confirmou na etapa final. O Bugre, desde os primeiros movimentos no retorno do intervalo, teve maior domínio da posse de bola e ocupou o campo de ataque. Por meio de contra-ataques e lançamentos diretos para os atacantes, o Vila Nova tentava sair da pressão alviverde, mas teve dificuldades para encaixar jogadas.

No intervalo de quatro minutos, a vitória do Guarani foi encaminhada. Aos 16 minutos, depois de sobra de um escanteio, Alê bateu com a perna esquerda e ampliou para 2 a 0. Aos 20 minutos, após novo cruzamento na área, Renan cabeceou no contrapé do goleiro Heitor e fez o terceiro do time bugrino.

O Vila Nova esboçou reação, mas não conseguiu empatar o duelo. Na bola parada, aos 27 minutos do 2º tempo, o Vila Nova descontou pela primeira vez. Em cobrança de falta direta, Guilherme Pires marcou o primeiro gol do time colorado na partida. Nos acréscimos, aos 46 minutos, o artilheiro voltou a marcar. Após cruzamento, o atacante bateu cruzado e diminuiu, mas foi só.

FICHA TÉCNICA

Copinha - Grupo 2 - 2ª rodada

Jogo: Guarani 3x2 Vila Nova

Local: estádio Alberto Victolo (Tanabi/SP)

Data: 7/1/2022

Horário: 15h15

Árbitro: César Luiz de Oliveira/SP

Assistentes: Alexandre Gouveia/SP e Diego Pagianotto/SP

GUARANI: Lucas Cardoso; Biel, Kauan, Bruno Bianconi e Eliel (Matheus Albino); Matheus Couto, Alê (Davison Cardoso) e Caio; Renanzinho (Alan), Wemerson (Téo) e Matheus Souza. Técnico: Alexandre Penna.

VILA NOVA: Heitor; Marcos (Rian), Kayke Muller (Esly), Guilherme Paixão e Emerson; Graziani, Atanásio (Saymon), Gustavo Assunção (D’Ávila) e Gustavinho (Renan); Lucas Lotto (Garcia) e Guilherme Pires. Técnico: Kássio Fernando.

Gols: Caio, aos 22 minutos do 1º tempo (Guarani), Alê, aos 16 minutos do 2º tempo (Guarani), Renan, aos 20 minutos do 2º tempo (Guarani), Guilherme Pires, aos 27 e 46 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Emerson, Kayke Muller (Vila Nova), Wemerson, Kauan (Guarani)

Expulsão: Emerson (Vila Nova)