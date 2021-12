Esporte Corinthians aguarda até três vendas de crias da base no 1º semestre de 2022 O zagueiro João Victor, destaque no Brasileirão, é um dos nomes da lista do time alvinegro

Necessitado da entrada de dinheiro novo para manter o equilíbrio das finanças do ano que vem, o Corinthians espera concretizar até três vendas de nomes formados nas categorias de base antes do fim do primeiro semestre de 2022. Nesta temporada, o clube não conseguiu nenhuma venda expressiva, ficou longe de bater sua meta orçamentária, mas tem expectativas altas para o...