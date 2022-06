Esporte Corinthians alternativo fica no empate com Santos antes de enfrentar o Boca Por causa do jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores na próxima terça-feira (28), Vítor Pereira fez cinco mudanças na equipe em relação ao time que venceu o mesmo Santos na última quarta-feira (22)

O calendário apertado fez com que o jogo entre Corinthians e Santos neste sábado (25) fosse bem diferente ao de quarta-feira (23), quando a equipe de Vítor Pereira venceu por goleada pela Copa do Brasil. Com uma escalação alternativa, o Timão pouco conseguiu criar dentro de casa, pela 14ª rodada do Brasileirão, diante de um time que ainda tentava se recuperar do resultado d...