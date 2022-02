Esporte Corinthians anuncia Vítor Pereira como novo técnico; saiba quem é o português O técnico assinará um compromisso com validade até dezembro de 2022

Três semanas após a demissão de Sylvinho, o Corinthians acertou a contratação de um novo treinador. O clube chegou a um acordo com o português Vítor Pereira, de 53 anos, que estava livre no mercado desde sua saída do Fenerbahçe, da Turquia, em dezembro. O técnico assinará um compromisso com validade até dezembro de 2022. Pereira foi um dos primeiros nomes cogit...