Esporte Corinthians arranca empate e deixa Grêmio por um fio de ser rebaixado Para ainda ter chance de escapar da queda à Série B, o time gremista precisa torcer por derrota de Cuiabá ou Juventude, que ainda não jogaram nesta rodada

O Grêmio segue vivo na luta contra o rebaixamento, mas por um fio. Neste domingo (5), o tricolor gaúcho conseguiu empatar com o Corinthians, em Itaquera, por 1 a 1, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Se perdesse, o Grêmio estaria rebaixado. Chegou a estar vencendo por 1 a 0, com gol de Diego Souza ainda no primeiro tempo, mas Renato Augusto, aos 40 min...