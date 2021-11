Esporte Corinthians bate Athletico e fica perto de vaga direta na Libertadores Vitória deixa o clube paulista próximo da classificação direta para a Copa Libertadores do ano que vem

O Corinthians do técnico Sylvinho tem desempenhos distintos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Longe de casa, a equipe tem sofrido com a falta de ofensividade e já amarga oito partidas sem vitória. Como mandante, o time vem apresentando bom futebol e soma oito vitórias consecutivas. Neste domingo (28), a equipe alvinegra ampliou a invencibilidade na Neo Qu...