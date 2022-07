O Corinthians venceu o Atlético-MG, de virada, por 2 a 1 no Mineirão neste domingo (24), em duelo direto pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro e válido pela 19ª rodada.

O time mineiro vencia a partida até os 34 minutos do segundo tempo, com golaço de Keno marcado ainda na etapa inicial. Porém, em um intervalo de seis minutos, Fábio Santos virou para o Corinthians —o gol do empate foi marcado de cabeça e o segundo veio em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a vice-liderança do Brasileiro, agora com 35 pontos, a quatro do Palmeiras. O Atlético, por outro lado, é o quarto, ainda com 32.

O Atlético voltará a campo no próximo domingo (30), contra o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, pela abertura do returno. Já o Corinthians jogará na quarta (28), mas pela Copa do Brasil, em jogo de ida das quartas de final, contra o Atlético-GO, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG: Everson, Mariano, Igor Rabello, Alonso e Arana; Allan, Jair (Otávio), Zaracho (Vargas), e Nacho (Pavón); Keno (Pedrinho) e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Bruno Mendéz e Fábio Santos (Lucas Piton); Du Queiroz Maycon (Roni) e Giuliano (Cantillo); Willian (Roger Guedes), Yuri Alberto (Gustavo Mosquito) e Adson (Giovani). Técnico: Vítor Pereira

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobres Bins (RS)

Cartões amarelos: Junior Alonso e Nacho Fernandez (CAM); Yuri Alberto (COR)

Gols: Keno (CAM), aos 9’/1ºT; Fábio Santos (COR), aos 34’ e aos 41’/2ºT (COR)

Palmeiras bate o Inter com gol no fim e fecha turno com folga na liderança do Brasileiro

O Palmeiras venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo (24), no Allianz Parque, e fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com folga na liderança.

O time de Abel Ferreira abriu o placar com Gustavo Gómez, que contou com assistência de Dudu. Ainda na primeira etapa, o Palmeiras chegou a ampliar com Murilo, mas o gol acabou anulado pelo VAR, que identificou um ajustado impedimento do zagueiro alviverde.

Já no segundo tempo, o Inter, que até então subia pouco ao ataque, conseguiu o empate em bela finalização de Alemão. Gabriel Menino, no entanto, colocou o Palmeiras de volta à frente quando o jogo parecia se encaminhar para um empate, aos 42 minutos.

Com 39 pontos, o Palmeiras fecha a rodada com quatro pontos de vantagem para o vice-líder, o Corinthians. O time colorado, por sua vez, fica em sétimo, com 30 pontos

O Palmeiras tem seu próximo compromisso no sábado (30), contra o Ceará. Já o Internacional vai atuar no domingo (31), desta vez contra o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo (Luan), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Brenno Lopes); Dudu (Wesley), Raphael Veiga (Gabriel Menino) e López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira

INTERNACIONAL: Daniel; Mercado, Vitão (Moledo), Kaique Rocha e Thauan Lara; Gabriel (Mauricio), Edenilson, De Pena (Lucas Ramos), Pedro Henrique (David) e Johnny; Wanderson (Alemão). Técnico: Mano Menezes

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Gabriel (INT)

Gols: Gustavo Gómez (PAL), aos 18’/1ºT; Alemão (INT), aos 36’, e Gabriel Menino (PAL), aos 42’/2ºT