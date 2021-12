Esporte Corinthians bate São Paulo no fim e leva Paulista feminino com público recorde Foi o terceiro título da temporada do Corinthians, que já havia triunfado no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores

O Corinthians ampliou sua hegemonia no futebol feminino conquistando um título do jeito de que sua torcida tanto gosta. Foi só nos acréscimos que o time alvinegro chegou ao gol de que precisava para conquistar o Campeonato Paulista sobre o São Paulo, na Neo Química Arena. O chute de Adriana aos 45 minutos do segundo tempo definiu a vitória por 3 a 1 da equipe preta ...