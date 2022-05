Esporte Corinthians busca o empate com o São Paulo e mantém tabu e liderança O resultado não apenas deixa o tabu, agora de 16 Majestosos sem vitória do São Paulo em Itaquera, como mantém a equipe alvinegra na liderança do Brasileirão, com 14 pontos

Os oito anos de tabu na Neo Química Arena foram mantidos pelo Corinthians, neste domingo (22), contra o São Paulo em um jogo em que a equipe alvinegra demorou para se encontrar. O time alvinegro saiu atrás no placar, com gol de Calleri, e poderia ter sofrido uma goleada dentro de casa se não fosse a tarde inspirada do goleiro Cássio. No segundo tempo, a troca de Vítor P...