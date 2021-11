Esporte Corinthians conquista o tri da Libertadores Feminina em ano dominante As corintianas ainda terão a chance de faturar uma inédita tríplice coroa

Atual campeão brasileiro, o Corinthians conquistou neste domingo (21) o título da Libertadores Feminina ao vencer o Independiente Santa Fé (COL), por 2 a 0, em Montevidéo, no Uruguai. As corintianas ainda terão a chance de faturar uma inédita tríplice coroa. Terão pela frente nas próximas semanas, por enquanto sem confirmação das datas, a decisão do Campeonato Paulis...