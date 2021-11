Esporte Corinthians domina Santos, vai ao G4 e deixa rival de olho no rebaixamento Equipe de Sylvinho conseguiu os três pontos com gols de Jô e Gabriel

As posições na tabela se refletiram no que foi visto na Neo Química Arena hoje (21), na 34ª rodada do Brasileirão. Brigando por uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians foi completamente dominante sobre o Santos, que ainda luta para evitar o inédito rebaixamento para a segunda divisão. Sem praticamente ter sido incomodada, a equipe de Syl...