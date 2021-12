Esporte Corinthians e São Paulo brigam pelo Paulista e o prêmio de R$ 90 mil Com ingressos esgotados, rivais vão se enfrentar na Neo Química Arena no segundo jogo da decisão do Estadual. Na ida, o tricolor venceu por 1 a 0

Corinthians e São Paulo decidem nesta quarta-feira (8), às 21h, o título do Campeonato Paulista de futebol feminino na Neo Química Arena. Com todos os ingressos esgotados em dois dias, a modalidade ainda sofre para se consolidar no país. As entradas são gratuitas e foi necessário reservar o ingresso pela internet. O clássico Majestoso terá somente a presença da tor...