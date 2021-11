Esporte Corinthians goleia na Libertadores Feminina em jogo marcado por acusação de racismo Após marcação de pênalti aos 26 minutos do 2º tempo, jogadoras do Corinthians afirmam ter ouvido uma adversária, que não foi identificada, chamando a atacante Adriana de "macaca"

O Corinthians manteve a campanha perfeita para chegar à final da Copa Libertadores Feminina. A equipe goleou o Nacional (URU) por 8 a 0 nesta terça-feira (16), no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, em duelo válido pela semifinal do torneio. Com o resultado, vai decidir o título com o Santa Fe (COL), no próximo domingo (21), em Montevidéu. As colombianas se cla...