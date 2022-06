Esporte Corinthians joga mal, é derrotado pelo Cuiabá e pode perder liderança do Brasileiro A equipe paulista foi apática no primeiro tempo e viu o Cuiabá ser mais agressivo no ataque até conseguir o gol em uma falha do elenco alvinegro na saída de bola

Chegou ao fim a invencibilidade de 11 jogos do Corinthians do técnico Vítor Pereira. Na noite desta terça-feira (7), na Arena Pantanal, o time alvinegro foi superado pelo Cuiabá, por 1 a 0, com gol do lateral Uendel. O resultado tirou a equipe do Mato Grosso da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro e pode arrancar o clube paulista da liderança em c...