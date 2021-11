Esporte Corinthians marca no último lance e vence Chape diante de quase 40 mil torcedores Agora com arquibancadas lotadas, o Corinthians chegou ao sétimo jogo seguido de invencibilidade jogando em casa

No primeiro dia com 100% de público liberado nos estádios do estado de São Paulo, nesta segunda-feira (1º), o Corinthians venceu a Chapecoense por 1 a 0 diante de 39.897 mil pessoas. Roger Guedes marcou o único gol do jogo, no último lance. O público na Neo Química Arena foi, evidentemente, o maior do Campeonato Brasileiro até aqui. Com 13 minutos de jogo, a tran...