Esporte Corinthians pega o Boca, e Flamengo encara Tolima nas oitavas da Libertadores As partidas serão realizadas nas semanas de 29 de junho e 6 de julho

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (27) o sorteio das oitavas de final da Libertadores e definiu o chaveamento do mata-mata da competição. As partidas das oitavas serão realizadas nas semanas de 29 de junho e 6 de julho. O pote 1 foi composto com os primeiros colocados dos grupos: Palmeiras, Libertad, Estudiantes, Atlético-MG, Boca Juniors, River Plate, Colón ...