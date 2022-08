O Corinthians cometeu vacilos nos primeiros segundos de cada tempo contra o Fluminense, no Maracanã, nesta quarta-feira (24), mas conseguiu mostrar poder de reação para buscar um empate por 2 a 2 no jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil.

O confronto de volta será no dia 15 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. As duas equipes vão jogar por uma vitória simples. Em caso de um novo empate, a decisão da vaga na final do mata-mata será nos pênaltis.

Apesar de a decisão estar aberta, o resultado no Maracanã deixou os corintianos mais satisfeitos, uma vez que os donos da casa estiveram duas vezes à frente no placar.

Primeiro, o lateral Fagner fez um pênalti aos 25 segundos de jogo, ao dar uma solada em Arias. Apesar de estar bem posicionado, o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) precisou revisar a falta no vídeo antes de indicar a infração. Paulo Henrique Ganso converteu aos 4 minutos.

Os visitantes precisaram de quase 20 minutos para reagir em campo, explorando principalmente contra-ataques. Foi assim que chegaram ao empate, aos 23, quando Yuri Alberto aproveitou erro de passe no meio-campo do Flu, avançou até a entrada da área e serviu Renato Augusto. O meia finalizou com um chute rasteiro no canto direito de Fábio.

Ao igualar o marcador, os corintianos conseguiram ainda tornar a partida mais equilibrada até os minutos finais da primeira etapa.

O cenário, porém, logo mudaria depois do intervalo. Aos 45 segundos, o atacante Arias apareceu livre na entrada da área para ficar com um rebote e finalizar de primeira para fazer o segundo do Fluminense. O chute no ângulo direito foi indefensável para Cássio.

Desta vez, o Corinthians demorou para se achar em campo e só conseguiu empatar já nos minutos finais, quando Róger Guedes anotou aos 44 minutos. Em uma saída de bola errada do Fluminense, a bola chegou até o atacante, que finalizou com um chute cruzado.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista (Cris Silva); André, Nonato (Martinelli), Ganso (Michel Araújo); Matheus Martins (Nathan), Arias (Marrony), Cano. T.: Fernando Diniz

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto (Ramiro); Adson (Gustavo Mosquito), Róger Guedes, Yuri Alberto (Mateus Vital). T.: Vítor Pereira

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões Amarelos: André (Fluminense); Fagner, Fábio Santos, Róger Guedes (Corinthians)

Gols: Ganso aos 4min do primeiro tempo, e Arias, a 1min do segundo tempo (Fluminense); Renato Augusto, aos 23min do primeiro tempo, e Roger Guedes, aos 45min do segundo tempo (Corinthians)