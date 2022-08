Avaí e Corinthians empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (6), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ressacada, em Florianópolis.

A equipe da casa abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Bissoli, em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a situação se inverteu e o Corinthians, que jogava com uma formação mista, passou a ter as melhores chances.

Róger Guedes chegou a marcar, mas teve gol anulado por impedimento. O empate só veio com cabeceio certeiro de Balbuena após cobrança de escanteio.

Com o resultado, o Corinthians continua em segundo na tabela do Brasileiro, agora com 39 pontos, mas dá ao Palmeiras, que joga neste domingo (7) contra o Goiás, a chance de ampliar a distância na liderança para seis pontos.

O Avaí soma 22 e é o 16º colocado, logo acima da zona de rebaixamento.

O time alvinegro voltará a campo já na terça (9), mas desta vez pela Libertadores, quando tentará reverter desvantagem contra o Flamengo nas quartas de final.

No sábado seguinte (13), o Corinthians voltará ao Brasileiro, para enfrentar o Palmeiras. No mesmo dia, o Avaí visitará o Goiás.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Bruno Silva, Raniele e Eduardo (Jean Pyerre); Muriqui (Lucas Ventura), Pottker e Bissoli (Guerrero). Técnico: Eduardo Barroca

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Balbuena e Fábio Santos (Yuri Alberto); Cantillo (Du Queiroz), Roni (Vera) e Giuliano (Renato Augusto); Lucas Piton, Gustavo Mosquito (Ramiro) e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Muriqui e Vladimir (AVA); Fausto Vera (COR)

Gols: Bissoli (AVA), aos 35'/1ºT; Balbuena (COR), aos 32'/2ºT