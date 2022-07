Embalado após a classificação heróica sobre o Boca Juniors (ARG) na Copa Libertadores, o Corinthians se impôs diante do Flamengo na lotada Neo Química Arena (SP) e venceu por 1 a 0 com um gol contra do lateral direito Rodinei. Com o resultado deste domingo (10), os paulistas encostaram no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e puseram fim a um tabu que já durava nove partidas sem ganhar do Rubro-Negro.

O Flamengo, por sua vez, entrou com um time majoritariamente formado por reservas. Dorival Júnior decidiu por poupar muitos titulares visando a decisiva partida da próxima quarta-feira (13), contra o Atlético-MG, no Maracanã (RJ), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida os cariocas perderam por 2 a 1 no Mineirão (MG).

Pelo Brasileiro, o Corinthians volta a campo no próximo sábado (16), diante do Ceará, na Arena Castelão (CE). Já o Rubro-Negro recebe no mesmo dia o Coritiba no Maracanã (RJ).

Assim como nas últimas partidas atuando em Itaquera, o sistema defensivo do Corinthians manteve boa postura durante os 90 minutos. Além do arqueiro Cássio, que salvou o Corinthians em algumas oportunidades, o experiente Gil não deu espaços para os atacantes do Flamengo.

Leia também

- Coritiba sai atrás, reage no segundo tempo e arranca empate

- Goianos tropeçam na rodada e Iporá não tem mais chances de classificação na Série D

Pelo lado do rival, Vitinho foi o jogador que mais arriscou nas jogadas pela ponta esquerda e também nos chutes de fora da área. O atacante só não fez um gol na Neo Química Arena porque Cássio salvou de forma milagrosa um arremate seu da intermediária.

Ainda com alguns desfalques, o Corinthians conseguiu vencer o Flamengo com um futebol bem convincente em Itaquera. A grande força ofensiva do Timão esteva do lado direito com Du Queiroz, Rafael Ramos e, principalmente, Adson, protagonista do lance do gol contra marcado por Rodinei.

Em seu jogo de número 600 pelo clube, o arqueiro Cássio também merece destaque. O camisa 12 praticou ao menos três defesas importantes e garantiu o triunfo na Neo Química Arena.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Gustavo Silva cruzou da direita e Rodinei tentou dominar com a coxa esquerda, mas o domínio saiu ruim e a bola bateu no jogador e morreu no fundo da rede. Gol contra e o Corinthians abriu o placar na Neo Química Arena, que levou o resultado até o final do confronto.

Mantuan

Vetado da partida por conta de uma lesão na coxa esquerda, Gustavo Mantuan esteve na Neo Química Arena para se despedir dos companheiros e da torcida do Corinthians. Ele será emprestado ao Zenit, da Rússia, e viaja para o país europeu na próxima quarta-feira (13).

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 FLAMENGO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Hora: 16h Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA/GO) e Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Rafael Ramos, Giovane (COR); Fabrício Bruno, João Gomes (FLA)

Cartões vermelhos: Vítor Pereira (COR)

Gols: Rodinei (gol contra), aos 6 minutos do segundo tempo (COR)

CORINTHIANS

Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz, Giuliano e Adson; Lucas Piton e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

FLAMENGO

Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas; João Gomes, Thiago Maia, Victor Hugo e Matheus França; Vitinho e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior