Esporte Corinthians vence Ituano com virada e gols de Giuliano e Paulinho O resultado leva o Corinthians aos sete pontos ganhos no Grupo A do Paulistão, chave que lidera até o momento. O Ituano conheceu sua primeira derrota no estadual e é o terceiro colocado do Grupo C

Na noite deste domingo (6), o pressionado Corinthians voltou a vencer no Campeonato Paulista. Comandado pelo interino Fernando Lázaro, o Timão saiu em desvantagem contra o Ituano, e na base da raça buscou forças para, com gols de Giuliano e Paulinho, derrotar a equipe do interio por 3 a 2. O resultado positivo afasta temporariamente as críticas em cima da equipe, que s...