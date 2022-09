Corinthians e Internacional empataram em 2 a 2 numa gelada e lotada Neo Química Arena neste domingo (14). E o Alvinegro escapou de levar a virada num jogo em que ele mesmo reverteu o placar depois de sofrer gols aos 40 segundos.

O jogo teve um primeiro tempo bom do time da casa e uma segunda etapa de dominância total dos colorados Alemão e Alan Patrick fizeram para os visitantes. Balbuena e Yuri Alberto fizeram para o time da casa.

Quem mais gostou do resultado foi o Palmeiras. Se vencesse, o Timão iria tirar dois pontos da vantagem do líder Palmeiras. O Timão e o Inernacional chegam aos 43 -oito a menos que os alviverdes.

O Corinthians só volta a campo no domingo (11), contra o São Paulo, no Morumbi. O Inter recebe o Cuiabá no próximo sábado (10).

Jogo

O Inter abriu o placar logo a 1 minuto, com Alemão, em boa jogada invadindo a área pela direita com a bola dominada e chute de esquerda. O atacante Alemão tem se especializado em castigar os grandes paulistas. Além do gol de hoje contra o Corinthians, ele também marcou na derrota do Inter para o Palmeiras por 2 a 1, na última rodada do 1º turno.

Atrás no placar, o Corinthians não se acanhou e não demorou a empatar: aos 12, Gustavo Silva bateu escanteio, Gil Subiu muito e Balbuena apareceu na pequena área para completar para a rede: 1 a 1.

Ainda no primeiro tempo o Corinthians virou com Yuri Alberto, que pegou rebote em chute de Guedes e fez 2 a 1 para o Timão. Mas o Inter cresceu no 2º tempo e empatou aos 22', com Alan Patrick.

Na segunda etapa, o Corinthians se encolheu um pouco e acabou atraindo o Inter. Levou o empate e poderia ter sofrido mais gols.

Já o time gaúcho foi para cima do Corinthians e ficou muito tempo com a bola. Muitas vezes, a equipe de Mano Menezes teve dificuldade de invadir a área. Mas, quando apostava na transição em velocidade pelos lados, levou perigo, como no lance do empate, construído pela esquerda. Esteve perto da virada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 2 INTER

Competições: Campeonato Brasileiro, 25ª rodada

Data e horário: 4 de setembro de 2022, às 16 horas (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Amarelos: Daniel (INT)

Gols: Alemão, aos 40 segundos do 1º tempo (INT) e Alan Patrick, aos 22 minutos do segundo. Balbuena, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Yuri Alberto, aos 19 minutos do primeiro tempo (COR).

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Rafael Ramos) (Bruno Méndez), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Ramiro (Cantilo) e Giuliano (Roni); Adson, Gustavo Silva (Vital), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny (Edenilson), De Pena (Alan Patrick), Wanderson e Mauricio (Pedro Henrique); Alemão (Romero). Técnico: Mano Menezes.