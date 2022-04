Neste fim de semana, também foram coroados ao todo nove campeões estaduais pelo Brasil.

Na região Sudeste, os vencedores foram Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG.

No sábado, o Fluminense ficou com a taça do Campeonato Carioca ao empatar em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã. Gabigol abriu o placar para o rubro-negro e Germán Cano igualou o confronto.

Em Minas Gerais, a festa foi alvinegra. Em duelo único que marcou a volta das torcidas rivais dividindo o estádio Mineirão ao meio, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 1 e sagrou-se tricampeão. Foi o 47º título estadual do clube.

Na região Sul, as taças ficaram com Coritiba, Grêmio e Brusque.

Neste domingo (3), o Coritiba venceu o Maringá por 4 a 2 no Couto Pereira e conquistou o Campeonato Paranaense pela pela 39ª vez, após um hiato de cinco anos.

No Rio Grande do Sul, o Grêmio manteve a hegemonia local e faturou o Campeonato Gaúcho pela quinta vez consecutiva, com vitória sobre o Ypiranga por 2 a 1, no sábado (2). Foi o 41º estadual do clube.

Em Santa Catarina, o troféu voltou para as mãos do Brusque após um jejum de 30 anos sem o título estadual. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, a equipe comemorou após dois empates com o Camboriú na decisão.

No Centro-Oeste, a festa ficou por conta dos torcedores do Atlético-GO e do Cuiabá. Foi o 16º título do Atlético-GO no Campeonato Goiano, conquistado no dia do 85º aniversário do clube.

Já o Cuiabá conquistou o bicampeonato mato-grossense ao golear o Rondonópolis por 4 a 0 na Arena Pantanal, com gols de Marllon, Valdívia, Alesson e Pepê.

Na região Norte, quem fez a festa foi a torcida do Manaus, campeão amazonense pela quinta vez em seis finais consecutivas.