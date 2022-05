Esporte Coritiba domina, vence e encerra sequência invicta do Botafogo O triunfo diante do Botafogo também representa uma quebra de tabu que já durava oito anos, o último triunfo do Coritiba sobre o clube alvinegro foi no dia 22 de outubro de 2014

O Coritiba venceu por 1 a 0 e acabou com a sequência do Botafogo que não sabia o que era perder á oito jogos na tarde deste domingo (29) pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O único gol do jogo saiu dos pés de Igor Paixão, aos 27 da primeira etapa. Com o resultado, o Coritiba entra provisoriamente no G4, na terceira posiçã...