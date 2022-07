Esporte Coritiba sai atrás, reage no segundo tempo e arranca empate Léo Gamalho e Adrián Martínez marcaram para os donos da casa, e Paulo Henrique e Ricardo Bueno fizeram para o Juventude

O Coritiba se recuperou de um péssimo primeiro tempo, com desvantagem por dois gols, reagiu na etapa final e arrancou o empate por 2 a 2 contra o Juventude, na manhã deste domingo (10), no Couto Pereira. Léo Gamalho e Adrián Martínez marcaram para os donos da casa, e Paulo Henrique e Ricardo Bueno fizeram para o Juve. Com o empate pela 16ª rodada do Brasileiro, os don...