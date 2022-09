O primeiro efeito da eliminação para o São Paulo, na Sul-Americana, deve ser visto na formação da equipe que busca a reabilitação sobre o Coritiba, neste domingo (11), e arrancada para evitar o rebaixamento à Série B. O desgaste físico e a capacidade técnica não serão os dois critérios para que o técnico do Dragão, Eduardo Baptista, escale o time para jogar no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 16 horas.

A comissão técnica pretende avaliar a capacidade de reação, o aspecto emocional de cada jogador, a partir do que foi mostrado no Morumbi, na noite de quinta-feira (8).

(Confira, no fim da reportagem, escalações, arbitragem e onde assistir)

Alguns titulares devem ser opções na capital paranaense, como Jorginho (substituído em São Paulo), Gabriel Baralhas (errou pênalti), Dudu (falhou nos gols de Keno, do Atlético-MG e Patrick, do São Paulo), o capitão Marlon Freitas (tem pré-contrato com o Botafogo e caiu de produção nas últimas partidas). Outros nomes, como Wanderson e Jefferson, são cotados para deixar a equipe. O único trabalho coletivo foi agendado para a manhã deste sábado (10), no CT do Palmeiras. Depois, a delegação viaja para Curitiba, à tarde.

A equipe poderá ter novidades, como Hayner, Willian Maranhão, Luiz Fernando (artilheiro na Sul-Americana, estava suspenso no torneio) e Shaylon, que tem sido muito elogiado assim que entra no decorrer dos jogos, mesmo que não seja titular.

Nas cobranças de pênaltis, Shaylon mostrou personalidade e converteu a penalidade, assim como Wellington Rato, cujo problema tem sido o desgaste físico mostrado em alguns momentos dos jogos. Eduardo Baptista não deu pistas de quem vai aproveitar no domingo.

O Coritiba vem de vitória sobre o Avaí (1 a 0), mas perdeu do América-MG (2 a 0). Assim como o Dragão, trocou de técnico há alguns dias - saiu o paraguaio Gustavo Morinigo e foi contratado Guto Ferreira. O artilheiro Léo Gamalho (ex-Goiás) deve voltar ao time após ficar afastado por causa de contusão. O lateral Egídio (ex-Goiás) virou meia. Outro nome conhecido e que passou pelo Goiás é o atacante Alef Manga.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA: Alex Muralha; Natanael, Jhon Chancellor, Luciano Castán, Diego Porfírio; Bernardo, Bruno Gomes, Fabrício Daniel, Egídio; Alef Manga e Léo Gamalho (Adrián Martínez). Técnico: Guto Ferreira.

GOIÁS: Renan; Hayner, Wanderson (Lucas Gazal), Klaus, Arthur Henrique; Willian Maranhão, Marlon Freitas (Edson Fernando), Shaylon; Luiz Fernando (Airton), Diego Churín (Luiz Fernando), Wellington Rato (João Peglow). Técnico: Eduardo Baptista

Local: Estádio Couto Pereira (Curitiba-PR)

Data: 11/9/2022 (Domingo)

Horário: 16 horas

Onde assistir: TV Anhanguera e Premieire

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB).