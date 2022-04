Esporte Coritiba x Goiás: reencontro após sucesso na Série B 2021 Adversários que subiram juntos da Segundona no ano passado se enfrentam na abertura da Série A

O Goiás estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra um adversário conhecido. O time esmeraldino encara o Coritiba neste domingo (10), às 11 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). As duas equipes foram protagonistas na Série B de 2021 e terminaram nas duas primeiras colocações, sendo a equipe paranaense a campeã. Os dois clubes voltam a se enfrentar em momentos di...