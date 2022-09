Dirigente histórico do Goiás e do futebol goiano, Hailé Pinheiro foi sepultado na noite desta quarta-feira (7), no Cemitério Vale do Cerrado, em cerimônia reservada aos familiares.

Hailé Pinheiro morreu em casa, às 11h30, ao lado da família. Pouco mais de cinco horas passadas do óbito, o corpo do dirigente foi levado para o Estádio da Serrinha, onde foi velado por alguns minutos no vestiário do estádio.

Posteriormente, Hailé Pinheiro foi levado ao gramado do estádio para receber as últimas homenagens também dos torcedores, que puderam acessar o campo esmeraldino para se despedir do líder.

Em pouco mais de três horas de velório, centenas de amigos e familiares, além de autoridades, estiveram na Serrinha para prestar as últimas homenagens a Hailé Pinheiro.

Por volta das 20 horas, o corpo de Hailé Pinheiro saiu para um cortejo em carro aberto, do Corpo de Bombeiros, e seguiu pelas ruas da capital passando por dois pontos especiais para o dirigente: o centro de treinamento Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera, e a sede da HP, empresa de transporte coletivo. Na empresa, dezenas de funcionários se reuniram para uma última homenagem.

O cortejo seguiu até o Vale do Cerrado, na GO-060, onde o corpo de Hailé Pinheiro foi sepultado por às 23 horas.