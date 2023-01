O corpo de João Carneiro, principal dirigente da história do Vila Nova, foi sepultado na tarde deste sábado (31), no Cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Centro-Oeste, em Goiânia. O dirigente morreu no início da noite desta sexta-feira (30), aos 87 anos.

O velório foi realizado no mesmo local durante todo o dia e teve, o tempo todo, uma bandeira do Vila Nova cobrindo o caixão.

Jogadores, ex-jogadores, dirigentes, torcedores e rivais estiveram no velório para se despedir de João Carneiro.

Tim e Leo Valença, ex-jogadores do Tigre, estiveram na despedida.

Presidente do Conselho Deliberativo do rival Goiás, Edminho Pinheiro também. Edminho é sobrinho de Hailé Pinheiro, dirigente histórico do Goiás que morreu em setembro e que tinha amizade de rivalidade respeitosa com João Carneiro.

