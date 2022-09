O calendário de corrida de ruas de Goiânia vai ficar mais verde a partir de setembro com a estreia do Circuito dos Parques, que terá a primeira etapa disputada no dia 11 de setembro, com percursos de 5km e 10km. Largadas e chegadas serão em locais atrativos da cidade, os parques goianienses.

A primeira etapa do circuito vai ocorrer no Jardim Botânico, com o tema “O Verde te move”. As inscrições da prova idealizada pelo POPULAR e que tem apoio da Prefeitura de Goiânia podem ser feitas até a próxima terça-feira (6).

O agrônomo Thiago Alves gostou do projeto, que tem, dentre seus objetivos, manter a competitividade em alta entre os corredores, com a possibilidade de desfrutar de alguns dos cartões postais da capital.

“Os parques de Goiânia são atraentes devido à área verde, que melhora a qualidade do ar e ainda oferece segurança para a prática da corrida”, opinou o corredor de 33 anos.

Thiago Alves corre desde 2018. Por causa da rotina profissional, marcada por viagens, o goianiense encontrou na corrida um modo de se manter ativo. “É um esporte que me permite treinar em qualquer local, até mesmo nas fazendas”, contou o agrônomo, que, em 2019, procurou uma assessoria esportiva, a do educador Fernando Diniz, e passou a evoluir no esporte.

“Isso melhorou até mesmo meu rendimento profissional diário. Encontrei na corrida de rua a motivação que eu precisava para vencer os desafios diários e melhorar a minha saúde e a qualidade de vida”, completou o corredor, que já fez a inscrição para o Circuito dos Parques e vai competir na prova mais longa, de 10km.

Thiago Alves aumentou a quantidade de treinos, de três para quatro dias na semana, com atividades específicas para ganho de velocidade na distância que será percorrida por ele, com o objetivo de se dar bem na nova prova do calendário goiano de corrida de ruas.

Palco do evento, o Jardim Botânico, localizado entre o Setor Pedro Ludovico e o Jardim Santo Antônio, é a maior unidade de conservação de Goiânia, com mais de um milhão de metros quadrados de extensão. O local conta com espaço para apresentações, piqueniques, atividades físicas, além de orquidário e borboletário.

A organização do evento espera a presença de mil atletas. As inscrições, que são limitadas, podem ser feitas no site www.jaimecamaraeventos.com.br/, até o dia 6 de setembro. O valor é de 55 reais.

A entrega do kit, que terá o número a ser utilizado pelo atleta, chip e a camisa da prova, será feita na véspera da disputa da primeira etapa, no dia 10 de setembro (sábado). O horário ainda será confirmado, mas os kits não serão entregues no dia da prova (domingo, 11).