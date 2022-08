O mês de setembro marca a abertura do Circuito nos Parques, que entra no calendário de corridas de rua de Goiânia levando aos atletas a chance de competir ao mesmo tempo que desfruta de um dos principais atrativos da capital, suas áreas verdes. A 1ª etapa será no dia 11 de setembro, no Jardim Botânico, com os percursos de 5km e 10km. As inscrições estão abertas e terminam no dia 6 de setembro.

O Circuito nos Parques foi idealizado pelo jornal O POPULAR e será realizado em parceria com a Prefeitura de Goiânia. As etapas terão como pontos de largada e chegada os mais belos parques de Goiânia. A primeira edição, no Jardim Botânico, tem como tema “O Verde te move”.

O Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira é a maior unidade de conservação da cidade, com mais de um milhão de metros quadrados de extensão, e conta com espaço para apresentações, piqueniques, atividades físicas, além de orquidário e borboletário.

Com percursos de 5km e 10km, a corrida tem largada prevista para às 7 horas. O valor único de inscrição é de 55 reais. A organização espera receber mil atletas. As inscrições, abertas até 6 de setembro, podem ser feitas pelo site www.jaimecamaraeventos.com.br. As vagas são limitadas.

Circuito nos Parques

Data: 11/9 (domingo)

Horário: 7 horas

Local: Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira – Alameda do Contorno, 1.128 – 1.222, Jardim Santo Antônio

Inscrições: www.jaimecamaraeventos.com.br

Apoio: Prefeitura de Goiânia e Vitalux

Realização: O Popular