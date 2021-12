Esporte Corumbaíba bate o Vila Nova e é tetracampeão goiano de futsal Partida foi disputada na noite de terça-feira (13), em Corumbaíba. Time da casa perdeu no tempo regulamentar e confirmou o 4º título seguido do Estadual na prorrogação

O Corumbaíba voltou a vencer o Vila Nova/Universo e conquistou o tetracampeonato do Goiano de futsal na noite de terça-feira (14). O time do interior iniciou a competição como favorito ao título e confirmou o status em quadra para vencer o 4º título seguido da competição estadual - é o segundo maior período de conquistas de uma equipe no campeonato, só fica atrás do Go...