Esporte Corumbaíba goleia o Vila Nova e abre vantagem na final do Goiano de futsal Time do interior, que joga em casa a partida da volta, está a um empate do tetracampeonato do Estadual

O Corumbaíba deu importante passo na busca pelo tetra do Campeonato Goiano de futsal masculino. O time do interior goleou o Vila Nova, no ginásio de Campinas, em Goiânia, por 5 a 2, e abriu vantagem na decisão estadual. Com o resultado, o Corumbaíba joga por um empate para conquistar o quarto título seguido do Estadual. Ao Vila Nova, resta vencer a partida no ...