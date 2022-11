A Costa Rica bagunçou tudo no Grupo E. Foi no primeiro chute da seleção durante toda a Copa do Mundo, em recuperação após dura derrota sofrida na primeira rodada, que a história foi reescrita. O Japão, que venceu a Alemanha de virada, ainda tentou reagir e produziu, mas foi insuficiente para mudar o placar: 1 a 0.

A boa finalização de Keysher Fuller ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo. Após uma saída de bola ruim do Japão, ele recebeu e armou o chute de pé esquerdo. Saiu fraquinho, mas suficiente para vencer o goleiro Gonda. A seleção costa-riquenha ficou na defesa durante todo o jogo.

O Japão dominou as ações do jogo, mas não conseguiu ser efetivo. A defesa formada pela Costa Rica complicou as ações, muitas vezes com praticamente o time todo atrás da linha da bola, tentando a pressão na saída. O técnico Hajime Moriyasu fez alterações semelhantes às do jogo contra a Alemanha, apostando na velocidade de Asano e na experiência de Minamino. Desta vez, não funcionou.

Agora, Espanha, Japão e Costa Rica têm três pontos. Os espanhóis estão à frente por conta do saldo construído na primeira rodada e enfrentarão a Alemanha, às 16h .

JAPÃO

Gonda; Yamane (Mitoma), Itakura, Yoshida e Nagatomo (Hiroki Ito); Endo e Morita; Doan (Junya Ito), Kamada e Soma (Minamino); Ueda (Asano).

Técnico: Hajime Moriyasu

COSTA RICA

Navas; Waston, Duarte, Calvo e Oviedo; Fuller, Celso Borges (Salas) e Tejeda e Torres (Aguilera); Campbell (Chacon) e Contreras (Bennette).

Técnico: Luis Suárez

Data e hora: 27 de novembro de 2022, 7h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan (Qatar)

Público: 41479

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett (ambos da Inglaterra)

VAR: Jerome Brisard (França)

Cartões amarelos: Yamane, Itakura e Endo (Japão); Contreras, Celso Borges e Calvo (Costa Rica)

Cartões vermelhos: não teve

Gol: Fuller, aos 34min do segundo tempo