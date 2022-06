Esporte Costa Rica vence e fica com a última vaga para a Copa; veja todos os classificados Será a sexta participação costarriquenha em Copas. Em 2014 no Brasil, no melhor resultado, a equipe chegou às quartas de final

A última das 32 vagas para a Copa do Mundo ficou com a Costa Rica. Nesta terça-feira (14), a seleção da Concacaf derrotou a Nova Zelândia pela repescagem e se classificou. A partida aconteceu no Qatar, país também que vai receber o Mundial entre novembro e dezembro deste ano. A vitória por 1 a 0 foi garantida com gol de Joel Campbell, ex-Arsenal (ING), aos 3 minu...