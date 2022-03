Esporte Crac diz que vai recorrer de decisão sobre leilão de estádio

A diretoria do Crac, de Catalão, tenta reverter decisão da Justiça do Trabalho que determinou a realização de leilão do Estádio Genervino da Fonseca, no dia 24 de maio, para saldar dívidas trabalhistas do clube com jogadores, profissionais de comissão técnica e ex-funcionários - cerca de cem ações. O imóvel, para ser arrematado, está avaliado em R$ 42.227.632,50. O Crac voltou a...