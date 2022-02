Esporte Crac e Aparecidense empatam em duelo direto no Grupo B Leão do Sul e Camaleão fizeram jogo equilibrado em Catalão e seguem com chances de classificação

Em jogo equilibrado no Estádio Genervino da Fonseca, Crac e Aparecidense empataram, em 1 a 1, e seguem na briga por vagas nas quartas de final do Campeonato Goiano. O Leão do Sul abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Janderson. A Aparecidense não demorou muito para reagir e conseguiu o empate ainda no 1º tempo, aos 21 minutos, com Nilson Júnior. Com o ponto con...