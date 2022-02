Esporte Crac goleia, de virada, em jogo com atraso de 50 minutos

O Crac conquistou sua primeira vitória no Campeonato Goiano com muitos gols, nesta quarta-feira (2), em jogo que teve atraso de quase uma hora e em que saiu atrás. O Leão do Sul bateu o Iporá por 5 a 2, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, antes de disputar dois jogos fora de casa no Estadual.Com 4 pontos, mesmo número de Vila Nova e Goiatuba, o Crac passa os a...