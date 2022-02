Esporte Crac vence o Goiatuba e é 3º colocado no Grupo B Com 10 pontos, Leão do Sul encosta no Vila Nova. Goiatuba é o penúltimo colocado da chave, empatado em pontos com o lanterna Iporá

O Crac venceu o Goiatuba por 3 a 2, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, neste domingo (13), e assumiu a 3ª colocação do Grupo B do Campeonato Goiano, ultrapassando a Aparecidense, que fecha a faixa de classificação da chave, em 4º. Com 10 pontos, o Crac encosta no Vila Nova e perde para o Tigre na classificação no saldo de gols. Veja mais: tabela do...