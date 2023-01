O Crac é vice-líder do Campeonato Goiano após duas rodadas. Neste domingo (15), o time catalano venceu o Iporá por 2 a 0, com gols de Uelber e Janderson, de pênalti, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão.

Com 6 pontos, o Crac fica empatado com o líder Atlético-GO em pontuação, mas com menos gols marcados (6 a 5).

Crac e Atlético-GO são os únicos times com 100% de aproveitamento em duas rodadas do Goianão.

O Leão do Sul marcou o primeiro gol aos 6 minutos de jogo. Depois do cruzamento da esquerda, a bola percorreu quase toda a área e Uelber, na segunda trave, se jogou na bola empurrando para as redes.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Janderson converteu pênalti chutando no canto direito.

O Iporá sofreu a derrota após ter goleado na 1ª rodada. A equipe é a 5ª colocada, com 3 pontos.

Aparecidense x Goianésia

Também em casa, a Aparecidense venceu o Goianésia por 1 a 0. No Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, o Camaleão contou com gol de seu jogador com maior faro de artilheiro. Alex Henrique marcou de cabeça, após escanteio cobrado por Rodriguinho, aos 6 minutos do primeiro tempo.

A Aparecidense soma seus primeiros pontos no Goianão e está em 7º lugar.

O Goianésia ainda não pontuou pois tem duas derrota sem dois jogos e abre a zona de rebaixamento, em 11º lugar.

