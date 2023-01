O Crac voltou a vencer após três jogos ao bater o Morrinhos por 1 a 0, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, neste domingo (29), e assumiu a vice-liderança do Campeonato Goiano. Com 11 pontos, está empatado com o Goiás, mas tem saldo de gols melhor para ficar à frente do alviverde.

Jonatha Carlos marcou o gol da vitória no duelo do reencontro entre Crac e Morrinhos, após 10 anos - o último confronto tinha sido em 2012.

O Morrinhos interrompe a série incrível de duas vitórias e oito gols marcados (duas goleadas por 4 a 0) e tem 7 pontos, fora da faixa de classificação, em 9º lugar.

Anápolis e Iporá empataram sem gols no Estádio Jonas Duarte, neste domingo (29), pela 6ª rodada. O Galo da Comarca tem 9 pontos, não perde há cinco jogos (desta série, três partidas terminaram em empates) e está em 7º lugar, com 9 pontos.

O Iporá segue na zona de rebaixamento, em 11º lugar, com 4 pontos, apenas um a mais do que o Grêmio Anápolis, que conseguiu seus primeiros pontos neste sábado (28), ao vencer o Inhumas por 5 a 2.

Na próxima rodada, o Iporá pega o Goianésia, em casa, no Ferreirão, quarta-feira (1/2), às 15h30. No mesmo dia, o Anápolis joga em casa, no Jonas Duarte, onde recebe o Goiânia, às 20h30, e o Morrinhos enfrenta a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia, às 20h30.

O Crac enfrenta o Atlético-GO fora de casa, no Accioly, na quinta-feira (2/2), às 19h30.