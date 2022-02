Esporte Crac x Aparecidense: dupla luta por recuperação em Catalão Em partida dentro do G4 do Grupo B, Leão do Sul e Camaleão precisam pontuar para crescer no Estadual

Crac e Aparecidense foram derrotados no meio desta semana, fora de casa e pelo mesmo placar (2 a 0), na 7ª rodada do Goianão. Por isso, precisam voltar a pontuar neste domingo (20), às 16 horas, em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca. A equipe de Aparecida de Goiânia, após grande temporada do ano passado - foi semifinalista do Estadual e conquistou o título da ...