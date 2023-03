A conquista do título do Goianão 2004 é uma lembrança nostálgica e, ao mesmo tempo, atual entre os torcedores do Crac. Em casa, o Leão do Sul foi letal, goleou o Vila Nova por 3 a 0 no tempo regulamentar e voltou a vencer o alvirrubro nos pênaltis (5 a 4). Uma parte disso o Crac precisa repetir no início da noite deste sábado (4), às 18 horas, para chegar à semifinal do Estadual. A equipe catalana recebe a Aparecidense no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Em Aparecida de Goiânia, a equipe local goleou por 3 a 0 o Crac. Por isso, iniciará a partida com esta vantagem.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

As recordações de 2004 foram bastante utilizadas no diálogo dos dirigentes do Crac com torcida e imprensa de Catalão e região. A goleada de 3 a 0 e o título são referências para que o desânimo não tome conta de elenco, comissão técnica e torcedores. O técnico Paulo Massaro comandou treino nesta sexta-feira (3), no horário do jogo, mas não divulgou o time. À exceção do lateral Igor Pupinski, vetado pelo departamento médico, o treinador tem elenco completo. O Leão do Sul pretende vencer e também garantir de vez vaga na Série D 2024.

Leia também:

+ Série C: Aparecidense estreia contra o Paysandu, fora

+ Revelação tardia, zagueiro do Goiânia vê a carreira "clarear" como titular

A Aparecidense defende uma escrita de dez anos sem derrota para o Crac – são nove vitórias e cinco empates desde abril de 2013. No Goianão 2023, o Camaleão busca chegar pela sexta vez entre os quatro melhores – a equipe foi semifinalista em 2013, 15 e 18 (vice-campeã), 20 e 21.

Não é só a classificação que está em jogo. Em 4º lugar geral (20 pontos), o Camaleão quer uma das três vagas para o futebol goiano na Copa do Brasil 2024. O técnico Moacir Júnior espera que a equipe mantenha o nível do último jogo, em que dominou por completo o Crac.

O clube também conheceu nesta sexta-feira (3) a tabela na Série C 2023, a partir de maio – estreia fora contra o Paysandu e joga pela primeira vez em casa diante do São Bernardo-SP.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Genervino da Fonseca (Catalão-GO).

Data: 4/3 /2023 (Sábado).

Horário: 18 horas.

Transmissão: FGF TV

Árbitro: Jefferson Ferreira.

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Tiego Gomes.

Ingressos: 20 reais (inteira), 10 reais (homens, com a camisa do Crac) e 10 reais (mulheres)

CRAC: Cleriston; Duda, Willian Goiano, Rafael Cardoso (Nilo), Eduardo; Luís Fernando (Lucas Gonçalves), Wagner Manaus, Jonatha Carlos; Jeremias (Janderson), Kairon (Uelber), Victor Rangel (Janderson). Técnico: Paulo Massaro.

APARECIDENSE: Gabriel; Vitor Ricardo, Vanderley, Vinicius, Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Robert; Matheus Ferreira, Alex Henrique, João Diogo. Técnico: Moacir Júnior.