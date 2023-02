O Goiânia quer tirar proveito da surpreendente vitória sobre o Atlético-GO no clássico do último domingo (5), enquanto o Crac precisa da reabilitação nos seus domínios após duas derrotas seguidas fora de casa, para Atlético-GO e Aparecidense (ambas por 1 a 0). Assim se desenha o jogo entre Leão do Sul e Galo, na noite desta quarta-feira (8), a partir das 19h30, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão.

Detalhe interessante: as duas equipes têm a mesma pontuação (11 pontos) e estão empatadas em outros critérios, como número de vitórias, mas o time catalano leva vantagem no saldo de gols – o Crac tem um de saldo, enquanto a equipe alvinegra está no vermelho nesse quesito (sete negativo).

A partida se torna mais decisiva para os dois lados, pois estão em jogo tanto a classificação às quartas de final quanto a fuga do rebaixamento. O vencedor ficará numa boa posição para brigar pela 4ª colocação e, em tese, fugir de um cruzamento contra um grande clube da capital na fase seguinte.

Matemática à parte, o Goiânia viajou para Catalão num astral diferente, motivado. O Galo busca a primeira vitória como visitante, pois os triunfos alcançados foram no terreiro dele, o Estádio Olímpico: sobre Grêmio Anápolis (1 a 0), Aparecidense (2 a 1) e Atlético-GO (4 a 2). Este último resultado garantiu a manutenção no cargo de treinador do então interino e auxiliar do clube, Alex Godoi. Aos 30 anos, ele é o mais jovem técnico do Estadual, mais novo do que João Dreison (de 32 anos, do Morrinhos) e Augusto Fassina (de 36 anos, no Inhumas). Tudo indica que Alex Godoi mantenha a formação vitoriosa no clássico, em que o ponto forte do time foi a bola parada do lateral Iago à procura do zagueiro Eduardo, autor de dois gols.

O Crac pretendia retornar para Catalão com pontos após o giro de duas partidas pela Grande Goiânia, onde perdeu do Atlético-GO e da Aparecidense por 1 a 0 em jogos em que conseguiu equilibrar as ações, mas com gols sofridos após os 30 minutos do segundo tempo. Em Aparecida de Goiânia, o Leão do Sul reclama do pênalti que foi marcado para o time local no final do jogo e convertido por Alex Henrique. A palavra de ordem é reabilitação em casa.

FICHA TÉCNICA

Crac: Cleriston; Guga, William Goiano, Nilo, Eduardo; Lucas Gonçalves, Marquinhos Bento, Jonatha; Fidel, Kairon, Janderson (Victor Rangel) . Técnico: Paulo Massaro

Goiânia: Johnathan; Jean Kenedy, Eduardo, Marcelo Xavier, Iago; Olívio, Tabata, Isaac, Assuério; Wallace e Nilson Júnior, Técnico: Alex Godoi

Local: Estádio Genervino da Fonseca (Catalão-GO)

Horário: 19h30

Árbitro: Victor Lucas Pereira Assistentes: Tiago Gomes da Silva

Ingressos: 40 reais (inteira)- meia com a camisa do Crac e para mulheres)