A vitória de 1 a 0 sobre o Goiatuba, no meio desta semana, foi suficiente para reabilitar o Crac no Goianão e deixá-lo numa boa posição no Grupo B. Motivado e jogando em casa, o Crac espera conquistar outro resultado positivo sobre a equipe do Sul goiano neste domingo (13), às 16 horas, no Estádio Genervino da Fonseca. Um segundo triunfo em Catalão poderá aproximar o Leão do Sul de uma das vagas na chave. Se o Azulão conquistar o resultado positivo, voltará ao páreo pela classificação.

O Crac tem 7 pontos, contra 5 pontos do Goiatuba. Em tese, os dois times disputam a última vaga do Grupo B, juntamente com o Iporá, que segura a lanterna e trocou o comando técnico nesta sexta-feira (11) - saiu Everton Goiano e assumiu Edson Silva. Por causa do resultado fora de casa, a diretoria do clube catalano espera cerca de dois mil torcedores no jogo.

O Crac contratou, nesta semana, o zagueiro Eduardo, de 26 anos, que estava no futebol mineiro. Ele já está à disposição do técnico Wilson Gottardo. Além dele, foram contratados o meia Magalhães, que ainda não estreou, e o lateral Régis, que estreou diante da Aparecidense. O zagueiro Gabriel Peres e o volante Marquinhos Bento se recuperam de lesões.

O Goiatuba conquistou os melhores resultados fora de casa. Venceu o Atlético-GO (2 a 1) e empatou com o Iporá (1 a 1). Em casa, empatou com a Aparecidense (1 a 1) e perdeu do Crac (1 a 0). A expectativa é de que possa se recuperar em Catalão e ultrapassar o Crac.