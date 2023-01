O Vila Nova enfrenta nesta quarta-feira (18) um dos dois times com 100% de aproveitamento do Goianão 2023 - o outro é o Atlético-GO, adversário do Tigre no fim de semana. O primeiro desafio é contra o Crac, a partir das 19h30, no estádio Genervino da Fonseca.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

O planejamento no clube colorado é jogo a jogo. Há o desejo de seguir pontuando para que a equipe permaneça nas primeiras colocações do Estadual. O Tigre inicia a 3ª rodada na 3ª colocação com 4 pontos, dois atrás de Crac e Atlético-GO, que lidera e será adversário do Vila Nova na 4ª rodada.

Se sair vencedor nesta quarta-feira (18), chegará no clássico com chance de liderar o Goianão 2023, caso o Atlético-GO pontue na 3ª rodada, ou como líder, se o Dragão perder para o Iporá, fora de casa, também nesta quarta.

“No último jogo, nós saímos perdendo, adversário (Anápolis) precisava pontuar, jogava em casa e passou a fazer jogo reativo. O time mais técnico sente um pouco. Quando são dois times que gostam de propor o jogo, deixam a partida mais favorável para quem é melhor tecnicamente”, comentou o atacante Neto Pessoa, que espera um jogo aberto no Genervino da Fonseca. O jogador entende que o Crac não vai ficar só atrás, já que vive bom momento no Goianão e pretende se manter nas primeiras colocações.

O atacante soube, por meio da diretoria do Vila Nova, que o gramado do estádio costuma ser outro “adversário” para os clubes que vão até Calatão. Também por isso, além do fator tabela, o Vila Nova pode enfrentar o Crac com nova formação titular, mais forte fisicamente, e que servirá como teste para a competitividade do elenco.

Existe a possibilidade do técnico Claudinei Oliveira preservar alguns titulares e dar mais minutagem para atletas que ainda não estrearam no Goianão ou que estão sendo utilizados a partir do banco de reservas, casos do volante Sousa e do atacante Hyuri.

O treinador deve relacionar atletas que atuaram pelo Vila Nova na Copinha. Seis jogadores passaram a integrar o elenco principal do clube colorado: o goleiro Henrico, o laterla direito Rian, os zagueiros Lucas e Kayk, o lateral esquerdo Rodrigo Gelado e o meia Wilha.

O Crac também possui dúvidas na escalação, todas por desgaste físico: Lucas, Janderson e Kayron foram preservados na preparação da partida contra o Vila Nova. Os dois últimos são destaques neste início de Goianão do Leão do Sul.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 3ª rodada

Jogo: Crac x Vila Nova

Local: estádio Genervino da Fonseca

Data: 18/1/2023

Horário: 19h30

Transmissão: TV Brasil Central e DAZN Brasil

Ingressos: 40 reais (inteira) e R$ 20 (meia-entrada com camisa do Crac e valor único para mulheres)

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Cristhian Passos e Ricardo Prado

CRAC: Cleriston; Duda, Nilo, Willian Goiano e Eduardo; Wagner Manaus, Lucas (Luís Fernando) e Jemerias; Janderson (Jhonatan), Kayron (Bruno Rangel) e Uelber. Técnico: Paulo Massaro

VILA NOVA: Vanderlei ; Marcelinho, Rafael Donato, Jordan e Diego Renan (Rodrigo Gelado); Ralf, Rickson (Sousa) e Marlone; Lourenço ( Hyuri), Neto Pessoa e Vinícius Leite. Técnico: Cláudinei Oliveira