Crac x Vila Nova: Tigre quer dar sequência ao time em Catalão

Depois de três anos, o Vila Nova voltará a enfrentar o Crac no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Casa do Leão do Sul, a praça esportiva teve problemas nos últimos anos e o clube precisou atuar em outros locais nas duas últimas edições do Campeonato Goiano. Pela 2ª rodada do Grupo B do Goianão 2022, os times se enfrentam neste domingo (30), às 16 horas. ...