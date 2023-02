O goleiro Dênis Júnior foi destaque pelo Vila Nova na classificação do time colorado às quartas de final da Copa Verde. Em sua estreia pelo Tigre, o jogador de 24 anos defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis e foi determinante para o avanço da equipe no torneio regional. Agora, o arqueiro espera por mais chances com a camisa vilanovense.

Mineiro de Pato de Minas, Dênis Júnior está emprestado ao Vila Nova pelo Bahia. Ele assinou contrato com o Tigre até o final desta temporada, quando seu vínculo com o Esquadrão também será encerrado. A equipe goiana é apenas a quarta que o goleiro defende na carreira.

Foi em Pato de Minas que o goleiro começou no futebol, mas sua base ocorreu no interior de São Paulo. Após alguns testes, Dênis Júnior iniciou no esporte pelo Mirassol. Ele chegou no clube paulista com cerca de 13 anos e permaneceu na equipe entre 2013 e 2015.

Após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Mirassol, em 2015, chamou atenção do São Paulo. O tricolor paulista assinou com Dênis Júnior e levou o atleta para Cotia. “É uma das principais escolas de goleiros do Brasil e pude aproveitar bem as sete temporadas lá”, contou Dênis Júnior, que não jogou pelo time profissional da equipe paulista, mas permaneceu na equipe entre 2015 e 2021 antes de assinar com o Bahia.

Foi no Esquadrão que Dênis Júnior, no ano de 2021, estreou como profissional. A passagem pela equipe tricolor, porém, não foi de sucesso também por causa da concorrência de nomes como Danilo Fernandes, César e Mateus Claus. Ao todo, ele jogou 6 partidas na equipe principal do Bahia e 11 jogos pelo time sub-23. Ele integrou o elenco do time campeão da Copa do Nordeste de 2020 e chegou a ser emprestado para o Confiança, mas não jogou no time sergipano.

No final do ano passado, o jogador foi avisado que poderia procurar um novo clube por não fazer parte dos planos do Bahia para a atual temporada. Foi aí que o Vila Nova acertou com o jogador por empréstimo.

Dênis Júnior só não foi relacionado em um dos 13 jogos do Vila Nova neste ano. Ele é o reserva imediato do experiente Vanderlei e teve a chance de jogar pela primeira vez na estreia do Tigre na Copa Verde, diante do Luverdense, em partida em que o técnico Claudinei Oliveira optou em escalar uma equipe alternativa.

“Foi uma boa estreia e fiquei ainda mais feliz por ter ajudado a equipe na busca do objetivo. Espero dar sequência. Entre nós (goleiros) é uma disputa saudável e quem estiver melhor em campo vai fazer o melhor para ajudar o Vila”, comentou Dênis Júnior, que deve ganhar chances pelo Tigre na Copa Verde já que Vanderlei é o titular na posição.

Segundo o goleiro, foi a primeira vez que ele pegou duas cobranças em uma disputa de pênaltis, considerando jogos como profissional e pela base. “Já tive classificações na base, mas foram só na transição para o profissional mesmo. Sobre a disputa por posição, eu vou trabalhar com todos que estão trabalhando. Teremos bastante jogos e oportunidades vão aparecer”, salientou Dênis Júnior, que na classificação do Vila Nova contra o Luverdense defendeu as cobranças do meia Caio Mello e do goleiro Prezzi.

Nas quartas de final da Copa Verde, o próximo desafio do Vila Nova será contra o vencedor do confronto entre Cuiabá x Ceilândia-DF, que se enfrentam na próxima semana. Em 2023, o Tigre segue na disputa do Goianão e vai jogar a Copa do Brasil e Série B.