Esporte Cria de Xerém, atacante do Vila Nova reencontra o Fluminense Revelado pelo time carioca, Pablo Dyego vai enfrentar seu clube de formação pela primeira vez na carreira

O duelo entre Vila Nova e Fluminense, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil, será o reencontro entre Pablo Dyego e o clube tricolor, o primeiro do jogador como adversário do time carioca na carreira. O atacante colorado foi revelado em Xerém e será titular nesta terça-feira (19), no Maracanã, pelo Tigre. Carioca da cidade do Rio de Janeiro, Pablo Dyego manteve vínculo com o Fluminense de 2012 a 2021. No...