O ex-jogador, caçador de talentos e técnico Fausto da Silva Filho morreu nesta terça-feira (6), no Hospital de Aparecida de Goiânia, onde estava internado, aos 90 anos. Pai de dois ex-jogadores talentosos revelados no futebol goiano - Paulo Sérgio (ex-Atlético-GO) e Fausto (ex-Vila Nova, Guarani, Palmeiras, Oriente Petrolero, da Bolívia) -, Fausto teve passagens no futebol mineiro (Uberaba-MG, Atlético-MG) e paulista (Francana, Taquaritinga, Guarani e outros clubes) e encerrou a carreira no Vila Nova, no qual jogou em 1965 e 66.

"Era centroavante", relembrou Paulo Sérgio, um dos filhos dele. Fausto deixa os dois filhos, seis netos e duas bisnetas. O velório será na manhã desta quarta-feira (7), no Cemitério Jardim das Palmeiras, das 8 às 11 horas. O sepultamento dele será no Cemitério Parque Memorial, na saída para Bela Vista de Goiás.

Apaixonado por futebol, Fausto teve uma ideia diferente no início da década de 1970. Criou o Selefama Esporte Clube para que os filhos pudessem atuar. O projeto cresceu na capital goiana e virou referência para meninos que buscavam um lugar em que pudessem treinar e jogar.

Paulo Sérgio também cita nomes que se projetaram no futebol goiano e que passaram pela Selefama, como Zé Teodoro, Cacau, Baltazar, entre outros. Geralmente, os talentos jogavam no time e buscavam os clubes da capital para fazer carreira.

A equipe de Fausto durou cerca de 15 anos e terminou por volta de 1984.

Outra personalidade que passou pela Selefama é Flávio Carneiro. Escritor e professor universitário, Flávio Carneiro conquistou no início deste ano o prêmio Jabuti na categoria crônica. Ele também correu pelos campinhos de Goiênia e vestiu a camisa amarela da equipe criada por Fausto. Depois, escreveu o livro "Passe de Letra", no qual relata memórias dos tempos de Selefama.