O sorteio que definiu o último classificado para a Copa do Brasil 2023 foi realizado na tarde desta segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Empatados em todos os critérios técnicos do Ranking Nacional de Clubes da CBF, Criciúma e Guarani foram para sorteio, com 5 bolinhas de cada clube num pote, onde o clube catarinense foi sorteado para participar do torneio.

O evento contou com a participação de representantes dos envolvidos: o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, do vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, além de Ricardo Moisés, presidente do Guarani, e Alexandre Faria, vice-presidente do Criciúma.

As diretorias se manifestaram contrárias à decisão, buscaram alternativas (chegou a ser sugerido um jogo entre as equipes), mas o sorteio acabou marcado. Diante da polêmica, a CBF anunciou que irá extinguir as vagas para a Copa do Brasil via ranking a partir de 2024.

Após a Série B do Brasileiro do ano passado, os times ficaram empatados na 33ª colocação do ranking, com 4.128 pontos. Na última edição da Série B, o Criciúma terminou em oitavo lugar, enquanto o Guarani ficou na décima colocação.

Segundo a CBF, o sorteio foi necessário por não haver um critério de desempate definido no regulamento.

A competição conta com 92 clubes e tem participantes de todos os estados do país. Na primeira fase, 80 equipes entram em campo para jogo único em disputa por uma vaga na segunda fase. Além dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes participantes da Libertadores entram na terceira fase da competição. O início da Copa do Brasil 2023 está previsto para o dia 22 de fevereiro.